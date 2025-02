Oasport.it - Quando partono Brignone, Goggia e le azzurre nella seconda prova di discesa a Kvitfjell: n. di pettorale, orari precisi, tv

Giovedì 27 febbraio (ore 10.30) andrà in scena lacronometrata dellalibera femminile di, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le atlete saranno chiamate a studiare le linee della pista norvegese in vista delle gare di venerdì e sabato: si tratterà di un ultimo test dopo la primadisputata mercoledì.Federicaavrà a disposizione un’ultima occasione per sistemare alcuni dettagli e farsi trovare pronta in vista degli appuntamenti del fine settimana, che saranno cruciali nel duello con la svizzera Lara Gut-Behrami per la conquista della Sfera di Cristallo. Sofiadeve limare alcuni aspetti in modo da poter andare a caccia della vittoria in terra scandinava.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseAl cancelletto di partenza ci saranno anche Elena Curtoni, Laura Pirovano, Nicol Delago, Marta Bassino, Nadia Delago, Roberta Melesi, Vicky Bernardi, Sara Allemand, Asja Zenere.