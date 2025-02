Lanazione.it - Quando le vacanze si facevano in colonia, un festival sull’eredità di quei soggiorni estivi. Appello agli ex lavoratori

Marina di Massa, 26 febbraio 2025 – Dal 6 al 13 aprile Marina di Massa ospiterà “Post-di architetture e immaginari in transizione”, un evento interdisciplinare dedicato alla riflessionedelle ex colonie del litorale, oggi in gran parte abbandonate. Ilsi svolgerà presso l’ex Torre Fiat, oggi Torre Marina, un osservatorio privilegiato tra le Apuane e il mare, che diventerà il fulcro di un confronto internazionale su architettura, arte contemporanea, ecologia, innovazione sociale e usi transitori degli spazi. L’iniziativa nasce dal desiderio di un gruppo di professionisti del mondo dell’arte e della cultura – nati e cresciuti qui e attivi altrove – di restituire valore al patrimonio del proprio territorio. Tra i promotori, Francesca Mazzocchi (presidente di Lama Impresa Sociale, capofila del progetto) e i direttori artistici Martina Angelotti ed Emanuele Guidi.