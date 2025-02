Ilfattoquotidiano.it - “Quando ho rivisto la mia esibizione a Sanremo ho detto: ‘Ma qui non si capisce un caz**’, avevano paura che non si vedesse abbastanza Damiano David ma…”: Alessandro Borghi racconta

Certe volte basta sapere aspettare e le risposte a domande che uno si fa arrivano. In questo caso la faccenda è di poco conto, ma sono tanti gli spettatori che, guardando la perfomance die del piccolo Vittorio assieme a, sulle note di Felicità di Dalla, si sono chiesti quale fosse il senso. Proprio il senso della presenza dei due attori accanto al frontman dei Maneskin. Ebbene, nemmenolo sa: “Mi arriva una telefonata dal manager die mi dice ‘ha pensato che sarebbe bello se tu interpretassi questa canzone’. E io ho‘Beh, però come facciamo? Che vuol dire?'”, le sue parole durante una masterclass a Milano riprese da uno dei presenti e postate sui social, tra gli altri da @bingynews.E ancora, l’attore ha spiegato: “Trovavo bellissimo che lui avesse pensato a me, ma pensai: dobbiamo fare una cosa figa perché a me di andare anon fregava un ca***.