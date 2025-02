Teleclubitalia.it - Qualiano: padre e figlio 16enne smontano auto rubata. Carabinieri arrestano l’uomo

Leggi su Teleclubitalia.it

Blitz deia via Circumvallazione: arrestato per riciclaggio il 44enne Antonio Frediani, di Casoria, già noto alle forze dell’ordine. Denunciato anche ilper lo stesso reato, mentre un 56enne di Giugliano è stato segnalato per favoreggiamento.L’operazione è scattata quando i .L'articoloTeleclubitalia.