Qual è una buona velocità Internet?

Spesso ci si domandaè una. Questo perché con l’aumento del numero di dispositivi connessi in casa la richiesta didiè in costante crescita dal gaming allo streaming di contenuti.Vediamo nel dettaglio quantaserve per le attività più comuni come invio e ricezione e-mail (di download consigliata: da 1 a 5 Mbps); navigazione web, file sharing, social media (di download minima 3-5 Mbps, ma consigliata 5-10 Mbps); streaming video in HD (di download consigliata: dai 5 ai 20 Mbps); gaming online (di download consigliata: dai 10 ai 35 Mbps); Smartworking/videoconferenze (di download consigliata: dai 10 ai 30 Mbps); download e upload di file pesanti (consigliata: non meno di 20 Mbps).