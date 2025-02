Laspunta.it - Quadrini: “La fermata Tav e l’aeroporto passo fondamentale per rendere Frosinone un hub strategico”

Leggi su Laspunta.it

In risposta alle recenti dichiarazioni del Governatore del Lazio, Francesco Rocca, riguardo l’ipotesi dicome sede per il terzo aeroporto della regione, il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca, sottolinea l’importanza di proseguire su questa strada, con la consapevolezza che la realizzazione delladell’alta velocità è il primo,perun nodonel panorama dei trasporti del Lazio.“Condivido pienamente quanto detto dal Governatore Rocca: Fiumicino è in procinto di raggiungere la saturazione e ciò, se da un lato è una conferma della crescita degli scambi e del flusso di viaggiatori, dall’altro implica la necessità di pensare a soluzioni alternative per il futuro., grazie alla sua posizione geografica strategica, potrebbe rappresentare una risposta efficace a questa esigenza“.