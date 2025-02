Quotidiano.net - Qapla': Innovazione e Sostenibilità nella Gestione delle Spedizioni eCommerce

Leggi su Quotidiano.net

di Giovanni Di Caprio Comunicazione, semplificazione ed efficienza.’ è unasocietà più avanzate nel settore dellain Italia, oltre a facilitare e migliorare ladegli. Cristina Massa, head of sales di’, come vi piazzate a livello nazionale nel settore? "La nostra piattaforma offre soluzioni all’avanguardia che semplificano e potenziano l’intero processo logistico, garantendo un monitoraggio preciso e unaefficienteconsegne. Inoltre, ci distinguiamo come i più performanti nel migliorare la comunicazione post-vendita, trasformando ogni aggiornamento di tracking in un’opportunità di marketing e fidelizzazione per gli". Invece, secondo lei, l’Italia sul piano dellaattraverso software come il vostro che posizione raggiunge a livello mondiale? "L’Italia, nel panorama globale dellatramite software avanzati, sta guadagnando sempre più rilevanza.