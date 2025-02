Oasport.it - Puppo: “Se Sinner fosse stato americano, non sarebbe stato sospeso”; Ambesi: “I politici dovevano tutelarlo”

A margine del consueto appuntamento settimanale sul canale YouTube di OA Sport con Salotto Bianco, condotto da Darioe Massimiliano, i giornalisti di Eurosport hanno parlato rapidamente anche del caso Clostebol, che ha portato a tre mesi di squalifica per Jannik.Massimilianosi aspettava reazioni diverse dai vertici dello sport nostrano sul caso Clostebol: “Sono molto scottato da come i vertici dello sport italiano hanno gestito la vicenda, scottato, un po’ deluso .. Non so che dire, però in generale mi aspettavo delle prese di posizione e non magari interventi di dirigenti non titolati a farlo che hanno portato confusione nella vicenda di Jannik, grande confusione, enorme confusione, per motivi che onestamente mi sfuggono, perché se tu mi fai una domanda ed io non so che cosa dire, ti rispondo che non sono all’altezza di darti la mia opinione, e invece c’è gente che continua a parlare, parla, parla, e fa veramente delle figure.