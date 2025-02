Ilrestodelcarlino.it - Punta Marina, via libera del Comune al progetto di rinaturalizzazione

Ravenna, 26 febbraio 2025 - Un nuovo passo avanti nella realizzazione dell’intervento che trasformerà 80 ettari di terreni agricoli in un’area naturale, con boschi, siepi, prati e habitat costieri, a, tra il parcheggio scambiatore e via dell’Idrovora, a lato di via Trieste. La giunta comunale ha, infatti, approvato ildi fattibilità tecnica ed economica elaborato da Snam nell’ambito degli accordi sulle misure compensative e di riequilibrio ambientale legate alla realizzazione dell’impianto di rigassificazione offshore e delle strutture collegate. L’investimento previsto, sempre a carico di Snam, è di circa 8,9 milioni. Ilè stato sviluppato con l’intento di ricreare la morfologia storica della costa e favorire la biodiversità. Ora Snam procederà con la progettazione esecutiva, prima di avviare la realizzazione dell’intervento.