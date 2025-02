Quotidiano.net - Pulizie di primavera, come eliminare gli acari dal letto

Man mano che lasi avvicina, si può dedicare del tempo a una pulizia approfondita della propria casa, oltre che per migliorare l’igiene, anche per rimuovere allergeni e polvere. Gliche si formano in quelle particelle possono provocare reazioni allergiche di varia entità, in particolare quelle di tipo respiratorio. Quei minuscoli organismi, invisibili a occhio nudo, si nutrono dei residui di pelle umana e trovano nell’ambiente domestico il loro habitat ideale, in particolare nei materassi, nei cuscini e nelle lenzuola. Gli, però, possono annidarsi anche in altri oggettitappeti, tende e libri. Le condizioni ottimali per la loro proliferazione si verificano con temperature comprese tra i 18° e i 24°C e un’umidità tra il 60% e l’80%. Quando la loro concentrazione supera una determinata soglia, i soggetti predisposti possono manifestare reazioni allergiche, che si traducono in sintomistarnuti, congestione nasale, prurito agli occhi e, in alcuni casi, dermatiti.