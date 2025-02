Anteprima24.it - Pubblicato l’avviso per la condivisione del preliminare del Puc e del Rapporto preliminare ambientale

Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco Clemente Mastella e l’assessore all’Urbanistica Molly Chiusolo, nell’ambito dell’iter per la redazione del nuovo Puc, rendono noto che è statopubblico (consultabile integralmente al seguente link https://web.comune.benevento.it/mc/mcpdettaglio.php?idpubbl=37110 ) per ladeldel Piano urbanistico comunale e delper la Vas.La documentazionedeldi Piano del Puc e delsono consultabili sul sito web del Comune di Benevento al seguente indirizzo: www.comune.benevento.it/portale/documenti/nuovopianourbanisticocomunalepucAl fine di garantire la più ampia partecipazione al processo di pianificazione tutti i soggetti interessati, pubblici e privati (organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economico-professionali e ambientaliste) potranno presentare suggerimenti e proposte che l’Amministrazione valuterà per la definizione delle scelte.