PS Plus, tra i giochi mensili di marzo le Ninja Turtles e Dragon Age

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment ha rivelato la selezione deiper gli abbonati a PlayStationEssential del2025. A partire dal 4 e fino al 31, i sottoscrittori avranno accesso a tre titoli di generi diversi. Il primo, "Age: The Veilguard" per PlayStation 5, si presenta come un'esperienza di .