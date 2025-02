Ilrestodelcarlino.it - Protesta a Venarotta: "Abitazioni fatiscenti senza riscaldamento"

(Ascoli)Si fa fatica a crederlo, ma in realtà è tutto vero. Purtroppo, verrebbe da dire. Nel 2025, c’è ancora chi è costretto a viverein casa per negligenza degli enti preposti a occuparsi della manutenzione di tutto ciò che concerne il mondo dell’edilizia residenziale pubblica. A fronteggiare da tanti anni una situazione drammatica sono sei famiglie di– piccolo Comune situato solo qualche chilometro fuori Ascoli –, composte da persone anziane alle prese con le rispettive problematiche fisiche. Qui, all’interno degli appartamenti di una delle due palazzine finite di costruire nel lontano 1978, continuano a non esserci i radiatori, nonostante le infinite segnalazioni avanzate nel corso del tempo. "Stiamo diventando matti – spiega la 78enne Anna Maria Biondi – e nessuno ci dà una risposta.