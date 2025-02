Lanazione.it - Prosegue la rassegna Mondovisioni a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 26 febbraio 2025 – “Ci sono eventi culturali pensati per compiacere chi li organizza o l’ospite illustre che vi partecipa, e ci sono manifestazioni che ‘vanno fatte’ per non perdere finanziamenti che possono garantire un avanzo significativo per le casse comunali. Ci sono infine eventi a costo zero, perché finanziati grazie ad altre iniziative culturali, che sono pensati ed organizzati partendo da una passione e da un interesse di chi ci lavora. Questi sono offerti alla cittadinanza con la certezza che la riflessione e il dialogo siano strumenti efficaci per la costruzione di una democrazia consapevole e attiva: è il caso della manifestazione ‘’ che si svolge, per il terzo anno, nel nostro comune”, dichiara l’Assessore alla Cultura Massimiliano Lachi.