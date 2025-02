Biccy.it - Proposta per cambiare il telefoto del GF, Davide Maggio: “Fan malati”

Sono anni che i fandom tossici governano il televoto al Grande Fratello e ci sono esempi che lo dimostrano chiaramente, come quando Soleil Sorge uscì controSilvestri, o quando Nikita Pelizon riuscì a battere Oriana Marzoli e infine anche la vittoria di Perla Vatiero. Tutti casi in cui vendette, ripicche, unioni mosse dai fandom hanno pilotato le votazioni (talvolta anche con l’intervento di profili multipli, bot e voti dall’estero con vpn). Per questa ragioneha fatto unasensata al Grande Fratello, consigliando l’eliminazione del televoto gratuito tramite sito o app.Ladi: “Solo televoto a pagamento, certi fan sono”.A Pomeriggio 5 da Myrta Merlino,ha dichiarato: “C’è un problema ed è evidente. Se parlo dei fandom tossici? Sì proprio quelli.