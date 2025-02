Ilveggente.it - Pronostico Real Sociedad-Real Madrid: Ancelotti vuole ipotecare la finale

Leggi su Ilveggente.it

è un match valido per l’andata delle semifinali di Coppa del Re e si gioca mercoledì alle 21:30: notizie, statistiche, probabili formazioni eizzare il famigerato “Triplete” è uno dei grandi sogni di Carloe del suoe dalle parti della Casa Blanca non ne fanno certo mistero. A febbraio inoltrato i Blancos sono ancora in corsa per tutti gli obiettivi più importanti dopo aver vinto già due titoli (Supercoppa Europea e Coppa Intercontinentale). Nella Liga stanno dando vita ad un duello avvincente con le due storiche rivali, Barcellona e Atletico: grazie al successo per 2-0 sul Girona dello scorso fine settimana sono riusciti a tenere il passo dei blaugrana, con cui condividono la vetta della classifica a quota 54 punti.la(Ansa) – Ilveggente.