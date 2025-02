Ilveggente.it - Pronostico Nottingham-Arsenal: Arteta mette la quarta

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la ventisettesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni,.Siamo sicuri che qualche settimana fa, dopo il pareggio nel derby contro l’Everton e la possibilità di avvicinarsi in classifica, l’diha creduto fortemente di poter rientrare in corsa per la vittoria finale della Premier League. Sogni di gloria infranti presto, vista la sconfitta interna contro il West Ham che ha fatto allungare di nuovo i Reds.la(Lapresse) – Ilveggente.itNon resta che difendere in tutti i modi il secondo posto ai Gunners: adesso i punti di vantaggio proprio sul, decisamente la squadra rivelazione di questa annata inglese, sono sei.