Promozione / Il Giudice respinge il ricorso del Barbara Monserra, confermato il risultato del campo

Il Giudice respinge il ricorso del Barbara Monserra, confermato il risultato del campo

Vittoria dunque alla Fermignanese per 1-2. Ora il club del neo mister ‘Lele’ Mosca avrà la possibilità di ricorrere in appelloVALLESINA, 26 febbraio 2025 – IlSportivo della Figc Marche ha respinto ildelconfermando ildeldella gara contro la Fermignanese: “a scioglimento della riserva di cui al CU 180 del 19.02.2025, esaminato ilintroitato dalla Società ASD I.L., con il quale la stessa ricorre avverso un asserito errore tecnico dell’arbitro, emerge quanto segue. La ricorrente sostiene che l’arbitro avrebbe fischiato mentre il calcitore n. 7 del I.L.cadeva dopo aver affrontato il numero 11 della Fermignanese, e che successivamente al fischio il calciatore n. 11 continuando l’azione tirava in porta segnando il gol.