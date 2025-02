Bergamonews.it - Progetto “Tiny Forest”: a Colognola le prime mille piante

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Prende forma ildiazione urbana nel quartiere di, nei pressi del casello autostradale. Nei giorni scorsi sono state messe a dimora ledue, per un totale di 1000 piantine su una superficie di 200 mq.Questee compatte non solo favoriranno la biodiversità locale, ma fungeranno anche da barriera naturale contro l’inquinamento atmosferico e acustico dell’autostrada, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria e il benessere della comunità.Si tratta della prima concreta realizzazione della collaborazione tra Rete Clima e il Comune di Bergamo, avviata nel novembre 2024 con l’obiettivo di realizzaree urbane. L’area individuata, recentemente acquisita dal Comune, sarà trasformata in una zona ad alta densità verde, rafforzando il patrimonio ambientale della città attraverso un innovativo intervento diazione urbana.