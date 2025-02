Prog Legends | il grande spettacolo del rock progressivo arriva a Napoli

Leggi su Ildenaro.it

Gli amanti delressivo possono segnare la data sul calendario: domenica 11 maggio, alle ore 20:30, il Teatro Acacia diospiterà “”, un evento che celebra le leggende di questo genere musicale.Lo, che propone una scaletta rinnovata, offrirà al pubblico un viaggio attraverso i capolavori di band iconiche come Genesis, Emerson Lake & Palmer, Yes, King Crimson, Pink Floyd, Jethro Tull, Rush e PFM. Musicisti di talento interpreteranno i brani, rievocando la teatralità e la genialità delle storiche performance delle banddegli anni ’70 e ’80.“” promette di essere una serata coinvolgente, un mix di nostalgia e stupore, interamente dedicata alressivo. I posti disponibili sono limitati, quindi si consiglia di prenotare i biglietti in anticipo.