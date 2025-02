Ilgiorno.it - Produzione e fatturato in Lombardia, pareggio sofferto: il “motore” del manifatturiero tiene senza ruggire

Milano, 26 febbraio 2025 – Inflazione, aumento del prezzo delle materie prime e instabilità dei mercati internazionali pesano sul sistemalombardo, la spina dorsale dell’economia della nostra regione con oltre 14mila imprese con un organico superiore ai dieci dipendenti che complessivamente occupano oltre 630mila lavoratori. In base ai dati raccolti dall’Osservatorio economico di Unioncamereil comparto nel corso del 2024 ha resistito, contenendo i danni con un calo dellapari a -0,8% per le industrie e mantenendosi praticamente in linea con i dati del 2023 per quanto riguarda l’artigianato. Un performance nettamente migliore rispetto alla media nazionale che evidenzia un calo del 3,7% della. Sul fronte delle variazioni restano minime, -0,3% per l’industria e -0,7% per l’artigianato, mentre gli ordinativi soffrono maggiormente a causa del mercato interno ancora in affanno nel 2024, con un -0,5% per l’industria e -1,7% per l’artigianato.