Lanazione.it - Prodotti tipici lucchesi, il Comune mette il bollino. ‘Denominazione d’origine’

Leggi su Lanazione.it

Lucca, 26 febbraio 2025 – Uno strumento originale e concreto per valorizzazione e promuovere i, i saperi e le tradizioni che caratterizzano la nostra terra, sostenendo e valorizzando artigiani, produttori e anche le più piccole realtà locali. È ufficiale: da ora in poi suidellaa potrà essere istituita la Denominazione Comunale d’Origine (De.C.O), non un marchio di qualità, attenzione, ma un certificato che attesterà l’appartenenza di un prodotto, un’attività o un sapere alla storia e alla cultura della nostra città, riconoscendone difatti il valore identitario. Il progetto, promosso dall’assessore Paola Granucci con il supporto dei consiglieri di maggioranza Giovanni Ricci e Ferruccio Pera, è stato presentato ieri a Palazzo Orsetti alla presenza delle associazioni di categoria che prenderanno parte all’iniziativa.