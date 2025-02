Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Empoli: Kolo Muani insieme a Vlahovic, ma non è l’unica sorpresa. Le ultime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ma non è. Leverso la sfida in programma questa seraQuesta sera laaffronterà l’nella sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Thiago Motta avrebbe scelto l’undici iniziale per questa partita: sorprende la scelta di schierarentus (4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli;, McKennie, Nico Gonzalez;. All. Thiago MottaQUOTE– Dopo la bruciante eliminazione in Champions lantus ha centrato la quarta vittoria consecutiva in campionato e ha nella Coppa Italia un importante obiettivo stagionale. Allo Stadium arriva l’per la sfida valida per i quarti di finale.