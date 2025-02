Lanazione.it - Primo gin con i prodotti amiatini: "Il segreto? I profumi della terra"

Leggi su Lanazione.it

Nasce sull’Amiata ilgin distillato con inaturamontagna e la peculiarità delle piante officinali del territorio dei faggi ed abeti bianchi. Il prodotto è stato creato da Giulia Ferrazzani e Valerio Sbrolli proprietari soci del ristorante “Lo Chalet” sul Monte Amiata con la consulenza dell’esperto botanico di ingredienti officinali Emilio Benedetti. Valerio Sbrolli parla di questa novità apprezzata sull’Amiata. Come nasce l’idea di un liquore tutto amiatino? "E’ un’idea che arriva avendo davanti l’immagine dei boschi millenari del Monte Amiata dove incontrastati sono i secolari faggi e l’abete bianco che donano a coloro che lo gustano narrazioni sensoriali che possano rimandare a quell’immagine di unaincantata e magica. Non solo una bevanda dunque". Quali sono i principali ingredienti di questo liquore? "La componente botanica di “Gin Amiata”, come dicevo, è stata studiata per evocare ie i sapori del territorio.