Primavera e metabolismo | come adattare l’alimentazione ai cambiamenti stagionali

Con l’arrivo della stagione primaverile, il nostro corpo è chiamato a subire tutta una serie di adattamenti legati all’ambiente in cui in cui si vive, tra cui l’aumento delle ore di luce, introduzione dell’ora legale e ovviamente l’innalzamento delle temperature. Tutto ciò può condurre l’organismo in uno stato di stress e influenzare il, il ritmo circadiano e, di conseguenza, lo stato generale di salute dell’individuo. Per questo motivo è necessario introdurre dei piccoli accorgimenti alimentari all’interno della nostra dieta e facilitare questa fase di transizione, migliorando i livelli energetici e promuovendo il benessere dell’organismo. In questo articolo si capiràmodulare al meglio la dieta inper sostenere ile affrontare tutti icon il sorriso.