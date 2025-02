Ilgiorno.it - Primaria aperta per fiabe serali: "Un successo"

Le ombre della sera sono calate venerdì scorso sulla scuoladi Maleo creando un’atmosfera unica, perfetta per l’evento preparato con cura dalle maestre dal titolo “La Notte dei Racconti“ dedicata ai piccoli frequentanti il plesso. Alla fine si sono presentati in 200, tra genitori e figli, per un’iniziativa davvero riuscita con i bambini trasportati nel mondo magico del. Le insegnanti hanno allestito cinque aule, trasformandole, in aree adatte per la lettura e l’ascolto: luci soffuse, cuscini a terra, oggetti scenici e musiche di sottofondo hanno creato un’atmosfera avvolgente e i bambini hanno ascoltato la narrazione, lasciandosi trasportare dalle parole delle maestre. "Vedere cosi tanti bambini e genitori partecipare è stata una grande soddisfazione – ha sottolineato la responsabile di plesso, Laura De Rosa –.