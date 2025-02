Dayitalianews.com - Prima vuole gettarsi sotto un treno, quindi aggredisce gli infermieri del Goretti: 51enne trasferito in psichiatria

Momenti di tensione ieri pomeriggio tra Latina Scalo e l’ospedale Santa Maria, dove un uomo di 51 anni ha messo in allarme cittadini e forze dell’ordine con una serie di episodi drammatici.il tentativo di suicidio sui binari, poi l’aggressione agli: solo l’intervento tempestivo dei Carabinieri e della Polizia ha evitato il peggio.Tentato suicidio alla stazione di Latina ScaloIl primo allarme è scattato alla stazione ferroviaria di Latina Scalo, dove alcuni viaggiatori hanno visto iltentare diunin arrivo. Le persone presenti hanno immediatamente chiamato il 112, permettendo ai Carabinieri del Comando Stazione di Latina Scalo di intervenire in pochi minuti. I militari sono riusciti a bloccare l’uomo e metterlo in sicurezza, impedendogli di compiere il gesto estremo.