Unlimitednews.it - Prima giornata di test a Norris, Leclerc 4° e Hamilton 13°

Leggi su Unlimitednews.it

SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – Landodavanti a tutti al termine delladipreseason in Bahrain. Sul circuito di Sakhir il britannico della McLaren, sceso in pista in ritardo dopo qualche problema di assetto, ha stampato la miglior prestazione difermando il cronometro sul tempo di 1’30?430. Lontano Oscar Piastri, 17° a 1?654. “Siamo entusiasti di essere tornati in pista. Non c’è un chiaro favorito e mi aspetto almeno quattro team in grado di vincere delle gare. Le differenze tra le macchine di stanno assottigliando sempre di più”, il commento in mattinata del ceo McLaren Zak Brown. In seconda piazza c’è George Russell su Mercedes a 0?157. Max Verstappen è terzo a 0?244. L’olandese e pluri-iridato della RedBull, nonostante una monoposto piuttosto bloccata sull’anteriore, è riuscito a mettere insieme un buon tempo.