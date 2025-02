.com - Prima Categoria / Semifinali Coppa Marche, il primo round è del Borgo Minonna: schiantato l’Ostra 4-0

Al Petraccini gli jesini dominano lasfida del girone a tre con la doppietta di Bresciani neltempo e i gol di Rango e May nel secondo; il 12 marzo Ostra-Real Cameranese, infine Real Cameranese-il 26 marzo: cronaca e tabellino della garaJESI, 26 febbraio 2025 – Sono iniziate ledelladi, con la sfida del Petraccini di Jesi di questo pomeriggio a fare d’apertura per la strada verso la finale.Nellagara dei due gironi a tre squadre, ilha battuto nettamenteper 4-0, aggiudicandosi un importante vantaggio per i punti e i gol, con la certezza di dover giocare l’ultima sfida decisiva in casa della Real Cameranese (oggi a riposo) il 26 marzo. Gli ostrensi dovranno invece cercare l’impresa tra le mura amiche del Comunale proprio contro i rossoneri il 12 marzo, per tenere viva la speranza di conquistare un posto in finale.