Prima Categoria L’Osimo 2011 ribalta la Labor | 1-2 e terzo posto in classifica

Bassotti su rigore illude i locali di Strappini:Gyabaa e poi Pericolo su assist di Belloni firmano la rimonta giallorossa, con lain 10 dal 30?. Sull’1-1 Ferreyra fallisce un calcio di rigoreSANTA MARIA NUOVA, 26 febbraio 2025 –il risultato a Santa Maria Nuova e aggancia ildel girone B di. La squadra di Castorina, infatti, ha vinto 1-2 contro lanel recupero della 20^ giornata. Bassotti su calcio di rigore aveva illuso i padroni di casa di mister Simone Strappini, rimasti in 10 poco dopo per l’espulsione di Campanelli. Gyabaa al 39? e Pericolo al 74? firmano l’1-2 ospite, con in mezzo il rigore sbagliato da Ferreyra. Con questo successo, i senzatesta rinforzano la propria posizione all’interno dei play-off, arrivando a pari merito in piazza d’onore con Montemarciano e Olimpia Marzocca.