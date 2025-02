Quotidiano.net - Prezzi carburanti in calo: Eni e Q8 riducono di un centesimo benzina e diesel

Leggi su Quotidiano.net

Con le quotazioni internazionali dei raffinati ancora in discesa, si registrano interventi all'ingiù degli operatori sulla rete. A muoversi sono in particolare Eni e Q8 che tagliano entrambe di unraccomandati di. In attesa di recepire i ribassi, le medie nazionali deipraticati alla pompa dei due prodotti risultano stabili. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservadel Mimit aggiornati alle 8 del 25 febbraio, il prezzo medio nazionale praticato dellain modalità self è ancora 1,826 euro/litro, con le compagnie tra 1,810 e 1,851 euro/litro (no logo 1,814). Il prezzo medio praticato delself è invariato a 1,733 euro/litro, con i diversi marchi tra 1,719 e 1,757 euro/litro (no logo 1,721).