Ilrestodelcarlino.it - Premio Ghirri, i super under 35. Tutti in mostra dal 24 aprile

Ecco i nomi degli artisti35 che esporranno dal 24a Reggio, in occasione della 12a edizione di Giovane Fotografia Italiana e che si contenderanno ilLuigi, in concomitanza con il festival Fotografia Europea. Si tratta di Daniele Cimaglia (Roma, 1994) e Giuseppe Odore (Pompei,1995), Rosa Lacavalla (Barletta, 1993), Sara Lepore (Carpi, 1999), Grace Martella (Tricase, Lecce, 2006), Erdiola Kanda Mustafaj (Elbasan, Albania, 1992), Serena Radicioli (Latina, 1997) e Davide Sartori (Gallarate, Milano,1995). Aloro è stato chiesto un confronto con il tema ‘Unire/Bridging’. Nelle scorse settimane una giuria internazionale composta da Danit Ariel per Photoworks Festival, Krzysztof Candrowics per Fotofestiwal Lodz, Femke Rotteveel per Fotodok, oltre ai curatori di Giovane Fotografia Italiana Ilaria Campioli e Daniele De Luigi, ha selezionato – tra le oltre 262 candidature pervenute – i sette progetti finalisti ritenuti più meritevoli, che saranno esposti nella‘Unire / Bridging’ a Palazzo dei Musei, dal 24all’ 8 giugno.