Lanazione.it - Premiato l’impegno nella pulizia della città. Gagliardetto del Comune a Lorenzo Petruccioli

“Piccoli“ cittadini crescono e con un profondo senso civico. E’ il caso di, il giovane che il sindaco Stefano Zuccarini ha voluto premiare perché si sta distinguendo per azioni di. "Ho voluto ricevere, per ringraziarlo personalmente del suo impegnodi alcune zone, in particolar modo dell’area di via Trasimeno, che ha più volte ripulito in collaborazione con la Vus dedicando il suo tempo ed il suo impegno al bene" ha detto il primo cittadino. "Gli ho consegnato ildeldi Foligno - ha detto ancora Zuccarini – perché è veramente importante constatare che un cittadino così giovane abbia un così grande senso civico e possa essere da esempio per gli altri ragazzisua generazione.