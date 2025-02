Lanazione.it - Prato ospiterà il Toscana Pride 2025

, 26 febbraioil. Ad annunciarlo con un video pubblicato sui propri social, è il comitato organizzatore della manifestazione dell'orgoglio LGBTQIA+*. La scelta, fa sapere il comitato, è ricaduta su, “città multiculturale dove convivono comunità diverse, per celebrare la potenza delle tante identità che compongono l’universo arcobaleno, l’accoglienza come pratica politica e la bellezza della diversità dei corpi”. Nuovo il volto della portavoce politica, Lalique Chouette. “In tutto il mondo soffiano venti di odio – sottolinea la portavoce –. Le persone LGBTQIA+* sono in pericolo anche nei Paesi che hanno fatto della libertà e della democrazia la propria bandiera. La nostra comunità ha paura, non è più al sicuro nemmeno nelle proprie case.