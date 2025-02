Sbircialanotizia.it - Prato, “ho fatto la cosa giusta”: il 22enne dopo aver ucciso la madre a coltellate

Il giovane: "Volevo uccidere tutta la mia famiglia. Sono stati sempre cattivi con me" "Hola. Sono stato io a uccidere la mamma. Avrei dovuto uccidere anche mio padre, mio fratello, mio zio e mio nonno. Sono stati sempre cattivi con me. Fin da quando ero piccolo mio padre mi picchiava in .