Prandelli | Inter nessun turnover nel derby Ma occhio all’Atalanta e alla reazione del Napoli

: “nel. Madel”">L’non lascia nulla al caso e continua a inseguire traguardi su tutti i fronti. Con ildi Coppa Italia che porterà a cinque le sfide stagionali contro il Milan, la squadra di Inzaghi si conferma una macchina da risultati.Come riportato da Marco Fallisi sulla Gazzetta dello Sport, Cesareelogia la gestione della rosa da parte di Inzaghi, sottolineando l’importanza del: “Ruotare i giocatori è fondamentale per cementare il gruppo e mantenere alta la condizione fisica. In una stagione così lunga, con tanti impegni, avere tutti coinvolti fa la differenza. E poi, giocatori come Arnautovic dimostrano che anche chi parte dpanchina può risultare decisivo”., un bivio per lo scudetto?Con l’capolista e ilalle prese con l’emergenza infortuni, il match del Maradona assume un peso cruciale.