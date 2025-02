Ilnapolista.it - Prandelli: «Conte ha ragione, ai piani alti la pressione può diventare il nemico peggiore»

L’ex ct della Nazionale italiana Cesareha parlato alla Gazzetta dello Sport di Napoli e Inter, che sabato si sfideranno alle 18 per uno scontro diretto ai vertici della classifica di Serie A.non sottovaluta però l’Atalanta, anch’essa in piena corsa al titolo.: «ha, ailapuòil»L’Inter degli ultimi tempi è sembrata appesantita fisicamente. È la stagione che logora o c’è una componente legata alla preparazione?«Io penso che Inzaghi e il suo staff abbiano approfittato delle due settimane libere tra Juve e Genoa per un richiamo di preparazione, scelta perfettamente comprensibile. Magari paghi un po’ all’inizio, nelle prime due-tre settimane immediatamente successive la squadra è ancora imballata, diciamo così, ma poi la condizione crescerà e l’Inter potrà essere brillante quando gli impegni, e gli obiettivi, si accavalleranno».