Quotidiano.net - Prada in trattative avanzate per acquisire Versace entro 4 settimane

Sono ad uno stadio "avanzato" leper l'acquisizione dida parte di: secondo fonti del quotidiano economico francese Les Echos, "il gruppo milanese del lusso ha fissato in 4la durata dei negoziati esclusivi con Capri Holdings, la casa madre della nota griffe". "Il prossimo 28 febbraio - scrive il quotidiano - gli sguardi si volgeranno sulla sfilata didurante la fashion week di Milano. E non soltanto per osservare le collezioni: quel giorno, potrebbe essere ufficializzata un'offerta formale di acquisizione dida parte di, che tornerebbe così nel girone italiano. A condizione che il gruppo del lusso decida davvero di passare all'azione". Al momento, infatti - spiega Les Echos - "il gigante milanese del lusso ha fissato a 4la durata dei negoziati esclusivi con Capri Holdings, la casa madre della storica griffe".