Lettera43.it - Pozzolo ha smentito di essere stato espulso da Fratelli d’Italia

Emanuele, già sospeso dal gruppo di FdI alla Camera per la vicenda dello sparo di Capodanno, hadidain seguito all’apertura di un’inchiesta dai probiviri del partito della premier Giorgia Meloni., parlando con Adnkronos, ha detto di non aver rinnovato la tessera di FdI «in rispetto alla richiesta della presidente Meloni di sospensione dal gruppo» e di«in attesa di indicazioni», in quanto «c’è un procedimento in corso». Il deputato, smentendo la notizia della presunta espulsione data dal Il Foglio, ha puntato poi il dito contro la stampa italiana, «particolarmente creativa, anche un po’ in stile propaganda sovietica». E poi: «Magari mi hanno mandato un piccione viaggiatore, ma ancora non è arrivato». Da parte sua, FdI ha precisato che l’espulsione disarebbe «tecnicamente non possibile», in quanto il deputato non si è iscritto aquest’anno.