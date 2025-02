Lanazione.it - Pontedera delle donne. Teatro, musica e tanto altro per un 8 marzo tutto l’anno

Attrici, cantanti, cuoche, scrittrici e così via. Il ricco calendario della seconda edizione di, al via da sabato 1 a sabato 15, ospita appuntamenti di tutti i tipi. Da spettacoli a presentazione di libri, da proiezioni di film a concerti fino a degustazioni, mostre e pubblici incontri. Sabato 1apre la rassegna l’Ecoincontro organizzato da Ecofor in programma alEra alle 18.30 con Chiara Francini in dialogo con Marianna Aprile, un inedito per affrontare vari temi del mondo femminile. Lunedì 3alle 15.30 all’Utel ci sarà l’incontroe Religione curato da suor Agnese del Cottolengo di Fornacette. Il 4, alle 12, verrà inaugurata la mostra Le Atlete in biblioteca mentre alle 15 saranno inaugurate le piste ciclabili dedicate a 10