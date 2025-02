Lapresse.it - Pompei, riemerge la sala affrescata di villa dei Misteri: la visita di Giuli

Il ministro della Cultura, Alessandro, indopo la scoperta di un ciclo di affreschi sul culto di Dioniso nelladei. In una grandeper banchetti, scavata in queste settimane nell’area centrale di, nell’insula 10 della Regio IX, è emerso un fregio a dimensioni quasi reali, ovvero una “megalografia”, che gira intorno a tre lati dell’ambiente; il quarto era aperto sul giardino. Il fregio mostra il corteo di Dioniso, dio del vino: baccanti rappresentate come danzatrici, ma anche come cacciatrici feroci, con un capretto sgozzato sulle spalle o con una spada e le interiora di un animale nelle mani; giovani satiri con le orecchie appuntite che suonano il doppio flauto, mentre un altro compie un sacrificio di vino (libagione) in stile acrobatico, versando dietro le proprie spalle un getto di vino da un corno potorio (usato per bere) in una patera (coppa bassa).