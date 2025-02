Gqitalia.it - Poker Night con Timothée Chalamet

Prima di tutto: non avevo mai giocato ain vita mia. Quando ci si trova in una sala simile a quella di Molly's Game, magari con, però, si fa come i Maguires: si punta forte, si fa finta di niente e si prega per il meglio.e Kylie Jenner si sono affrontati più volte al tavolo da.Myles Hendrik / Courtesy of CartierRec, stop, rewind. L'ambientazione: una sera a caso allo Chateau Marmont. L'occasione: gli Academy Awards, più o meno. Nel bel mezzo di una stagione degli Oscar come sempre caotica, un candidato di alto profilo ha cavalcato l'onda della campagna elettorale con un senso di incrollabile semplicità, così forte da essere autentico. Da quando ha ottenuto la sua seconda nomination come miglior attore per la sua interpretazione di Bob Dylan in A Complete Unknown di James Mangold,ha avuto una stagione dei premi segnata soprattutto da singolari look da red carpet, da un successo non scontato come ospite e musicista al SaturdayLive e, per il resto, dal fatto di non essersi preoccupato dell'esito della gara (o, almeno, così pare).