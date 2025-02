Ilgiorno.it - Poesie per leggere l’anima. Gli studenti del Valentini

Leggi su Ilgiorno.it

“Lettori del“ è il reading poetico, accompagnato da un’esposizione di lavori dei ragazzi del liceo artistico Nannie da una performance musicale in programma sabato 8 marzo alle 17.30 in sala Maddalena. Ci sono tutti gli ingredienti per una festa dell’arte e dei giovani, cominciata già nella preparazione da un paio di mesi. Coinvolti gliper la preparazione degli elaborati pittorici e delle, alcune delle quali a cura dei ragazzi del Centro educativo Il Carro di Monza, il “Duo Philosophia“ violino e pianoforte, in collaborazione con l’Associazione Poesia Presente diretta da Dome Bulfaro, con l’Associazione Spazi di conoscenza, col patrocinio della Fondazione Granata Braghieri e il contributo del Comune di Monza. I ragazzi di 3° e 4° hanno lavorato un paio di mesi alla stesura delle