Sport.quotidiano.net - Podismo: nell’ultramaratona ’Terre di Siena’. Debolini e Dibra conquistano l’oro. Podio per Luparini

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ottima prova di Michele Fontana (nella foto), l’atleta del Parco Alpi Apuane che alla 11ª edizione della “Napoli City Half Marathon“, è il quarto italiano sulla linea dell’arrivo con il tempo di 1h05’58’’. Nella stessa gara, buona prova anche per l’altro biancoverde Alfiero Arena. Per la società del presidente GrazianoPoli, buoni risultati anche in regione: alla decima edizione dell’ultramaratona “Terre di Siena“, terzo posto di categoria per Francesco(SM45) e buone prove per Andrea Orsi e Andrea Meschi sulla distanza dei 50 km; mentre Andisi impone sulla distanza dei 18 km, immediatamente seguito da Juri Mazzei, mentre è vittoria di categoria per Cosimo(SM45). Alla decima edizione della “Mezza del Casentino“, nell’aretino, vittoria per Giovanni Scatizzi e terzo posto per Barbara Casaioli; mentre nella quarta prova del “Gran Prix Csi“ di corsa campestre di Altopascio, in lucchesia, vittoria di categoria per Francesco Frediani (SM60), secondo posto di categoria per Massimiliano Frandi (SM55) e buone prove per Alessandro Beani (quinto assoluto), Gianfranco De Santis, Andrea Massari, Gino Cappelli e Fabio Belletti.