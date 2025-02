Game-experience.it - PlayStation 1 è stata l’innovazione più grande del mondo dei videogiochi, per Bobby Kotick

L’industria videoludica ha visto molte innovazioni nel corso degli anni, ma poche hanno avuto un impatto tanto rivoluzionario quanto1. Ebbene sì,, ex CEO di Activision Blizzard, ha dichiarato in un’intervista che la prima console di Sony ha trasformato ildeipiù di qualsiasi altra innovazione. Grazie alla sua architettura avanzata, la PS1 ha introdotto la grafica 3D in tempo reale su larga scala e ha segnato la transizione dai supporti a cartuccia ai CD-ROM, aprendo nuove possibilità creative e tecnologiche.ha sottolineato che prima di1, ierano limitati da hardware meno avanzati, incapaci di gestire ambienti tridimensionali complessi. La console Sony ha cambiato radicalmente il settore, offrendo agli sviluppatori gli strumenti necessari per creare mondi di gioco più immersivi e realistici.