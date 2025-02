Sport.quotidiano.net - Play In Gold. Recanati a mani vuote dalla trasferta a casa dell’Eurobasket. Di Chiara: "Giocata una grande partita sotto più punti di vista»

"Abbiamo giocato unamigliore di quella vinta contro la leader Carver Roma, ma l’Eurobasket Roma è una delle realtà più quotate ed è falsa la sua classifica". Luca Di, coach della Svethia, parla della sconfitta (74-70) contro la formazione romana. "Il rammarico – spiega il tecnico – è non essere riusciti a muovere la classifica dopo avere toccato con mano la possibilità di vincere contro un avversario molto quotato che può contare su elementi di valore". Però la formazione leopardiana ha fatto vedere di che pasta sia fatta e questa prova è di buon auspicio per il futuro. "Non ho nulla da dire ai miei – aggiunge – perché è stata disputata una gara di alto livello, direi anche di categoria superiore grazie alle due formazioni. Magari ci si sofferma troppo sul risultato, ma si èuna bella pallacanestro e siamo usciti dal campo con i complimenti di coach Finelli, non un tecnico qualsiasi".