Bergamonews.it - Plastik punta sulla sostenibilità: nuovi investimenti nelle rinnovabili e prodotti innovativi

Leggi su Bergamonews.it

Il Gruppoapre il 2025 con una forte spinta verso la, trasformando le sfide del mercato in opportunità di crescita. La storica azienda di Albano Sant’Alessandro, che nel 2026 festeggerà 65 anni di attività, è specializzata nella produzione di pellicole e involucri tecnici in plastica per il settore igienico-sanitario come sacchetti e pellicole per assorbenti e pannolini.Oggi scommette su un futuro più sostenibile e valuta di investire in un nuovo parco fotovoltaico, che sorgerà su un’ex cava della provincia di Bergamo.L’obiettivo è ambizioso: coprire con energia autoprodotta l’equivalente di un mese di produzione.“La nostra attività è energivora; da anni abbiamo un impianto fotovoltaico sul tetto dello stabilimento, ma vogliamo fare di più. Lo shock energetico del 2022 ci ha colpiti duramente: differenziare ed autoprodurre energia sono due strade che intendiamo percorrere fino in fondo”, spiega Laura Cattaneo, amministratrice delegata del Gruppo, terza generazione dell’azienda di famiglia fondata dalla nonna paterna, Maria Cattaneo, e oggi gestita insieme al padre Gianangelo (presidente) e alla sorella Anna (membro del Consiglio di amministrazione e responsabile Csr – Responsabilità Sociale d’Impresa).