Liberoquotidiano.it - "PLASTICAMENTE": Selvaggia Lucarelli, l'insulto a Daniela Santanchè

Quando si è privi di contenuti, si passa direttamente all'attacco gratuito e personale., con un articolo a sua firma apparso sulle pagine del Fatto Quotidiano, prende di mira il ministro del TurismoSantanché. Ieri, martedì 25 febbraio, la senatrice di Fratelli d'Italia è intervenuta alla Camera per difendersi dalla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni. Santanché, tra le altre cose, ha voluto replicato alle accuse lanciate da Francesca Pascale. L'ex lady del Cavaliere aveva infatti accusato la ministra di averle regalato delle borse di Hérmes tarocche. "Nelle mie borse non c'è paura - l'intervento della Santanché in Aula -. Lo denuncio qua: ho una collezione di borse. Ma mio padre che era ottavo figlio di contadini mi ha insegnato che si ruba solo quello che si nasconde.