Iodonna.it - «Più di 80 ricette per cucinare con una sola pentola e sporcare il meno possibile»

Leggi su Iodonna.it

Non solo musica. Nella famiglia di Fedez c’è anche un altro talento: la cucina. Il padre del rapper, Franco Lucia, arriva in libreria con un libro di. Il 4 marzo esce Tutto in una(edito da Rizzoli), volume il cui sottotitolo è un invito a mettersi ai fornelli anche per chi è poco pratico: «Più di 80percon unail».d’inverno: 5 idee d’ispirazione tra sedano rapa e arance X Leggi anche › Panini per tutti i gusti: 4da provare Franco Lucia e la passione per la cucinaChe il padre di Fedez abbia una passione per la cucina non è una novità.