Pistocchi stronca le polemiche: «Gol Arnautovic? Sto sentendo chiacchiere da bar»

di RedazioneMauriziosi è espresso dopo il gol diin Inter Lazio di Coppa Italia: il commento dell’opinionistaMaurizioha detto la sua sul gol di, le parole sulla rete del centravanti austriaco in Inter Lazio di Coppa Italia. Le sue dichiarazioni:LE PAROLE – «A proposito del gol diin Inter-Lazio, ribadisco un concetto molto chiaro espresso dal regolamento: la posizione del giocatore in fuorigioco diventa attiva se ostruisce chiaramente la linea di visione del portiere. Ora, non c’entra proprio niente la traiettoria del pallone () ma cosa accade nel momento in cuicalcia: dalle immagini si vede Mandas sporgersi sulla dx di De Vrij ma nel dopo gara non è resa stata disponibile una immagine da retro porta che dimostrasse l’impatto visivo sul portiere della Lazio.